फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Nepal Police and Customs Department team seized the goods on charges of customs evasion.

Maharajganj News: रसोईघर को बना रखा था गोदाम, 11 लाख कीमत के कपड़े बरामद

Thu, 08 Oct 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Nepal Police and Customs Department team seized the goods on charges of customs evasion.
ठूठीबारी। भारतीय सीमा क्षेत्र से तस्करी कर नेपाल ले जाए गए कपड़े नेपाल पुलिस ने बरामद की है। बरामद कपड़ों की कीमत 11 लाख 68 हजार रुपये बताई जा रही है। कस्टम चोरी के आरोप में माल जब्त कर लिया गया है।
विज्ञापन

नवलपरासी ज़िला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा ने बताया कि सुस्ता गांवपालिका-1 रुपौलिया निवासी महेंद्र चौधरी के रसोईघर में अवैध कपड़ों को गोदाम बनाकर छिपाया गया था। सूचना के आधार पर लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय और इलाका पुलिस कार्यालय बेलाटारी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो कपड़ों का जखीरा बरामद हुआ। बरामद कपड़ों में कुर्ता-सलवार 176 पीस, लुंगी 100 सौ पीस, साड़ी 89 पीस, पुरुष शेरवानी कुर्ता 32 पीस, लेडीज टी-शर्ट 18 पीस, सूती कपड़ा 14 मीटर है। अग्रिम कार्रवाई के लिए महेशपुर कस्टम (भंसार) कार्यालय को सौंप दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed