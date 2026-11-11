Maharajganj News: छठ के लिए सजाए जा रहे घाट श्रद्धालुओं ने तेज की तैयारी

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अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल ने शास्त्री नगर, बलिया नाला और सरोजनी नगर सहित नगर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों पर साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को समय से पूरा कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों और आसपास के क्षेत्रों की नियमित सफाई कराई जाए, जिससे व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही अध्यक्ष ने सामुदायिक अस्पताल के पीछे निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान सभासद शेषमणि पटेल, ब्रज किशोर सिंह, लालजी गुप्ता, सुजीत यादव, अभिषेक राय, सफाई नायक इंद्राशन, लालबहादुर, मानिक चंद, अंकित, विनोद गौतम, परवीन कुमार, कलामुद्दीन, मकसूद खान, समीम खान, शेख अब्दुल्ला, मेराज प्रधान, आरिफ खान, दीपक कुमार, सुरेश कनौजिया, भानु प्रताप शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।