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Maharajganj News: पैर फिसलने से तालाब में डूबा अधेड़, मौत

Sat, 29 Aug 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:12 AM IST
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Middle-aged man drowns in pond after slipping; dies.
सिसवा बाजार। कोठीभार थाना अंतर्गत ग्राम रामपुरवा में शुक्रवार की सुबह एक 50 वर्षीय व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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जानकारी के अनुसार मृतक रामचंद्र चौधरी शराब का अत्यधिक सेवन करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह एक माह पहले गुजरात से कमा कर लौटा था और दिन भर नशे में धुत रहता था। शुक्रवार सुबह वह नशे की हालत में तालाब के किनारे गया, जहां पैर फिसलने से गहरे पानी में गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर कोठीभार थाने की पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में ले लिया। इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला नशे की हालत में पैर फिसलने से तालाब में डूबने का मामला प्रतीत होता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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