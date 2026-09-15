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Maharajganj News: नेत्र पट खुलते ही गूंजे बप्पा के जयकारे, पांच दिवसीय उत्सव प्रारंभ

Tue, 15 Sep 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:16 AM IST
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Chants of 'Bappa's' glory echoed as the eyes of the idol were unveiled, marking the commencement of the five-day festival.
मुख्यालय सहित 110 स्थानों पर स्थापित है मूर्ति
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वैदिक आह्वान मंत्र के जरिये पुरोहितों ने शुरू कराई आराधना
महराजगंज। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोमवार जिला मुख्यालय के अशोकनगर, मऊ पाकड़ व जयप्रकाश नगर में स्थापित गणपति प्रतिमाओं के नेत्र पट मंत्रोच्चार व शंखनाद के बीच रात 8:30 बजे खोले गए। मुख्यालय सहित जनपद में 110 स्थानों पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई हैं।
दुर्गा मंदिर पुजारी पं. अवधेश पांडेय ने बताया कि चतुर्थी का चंद्रमा अस्त होने के बाद देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के नेत्र खोले गए। नेत्र खुलने के बाद सर्वप्रथम विभिन्न पदार्थों से भगवान को भोग अर्पित कर आरती उतारी गई। इसके बाद पांच दिवसीय गणपति उत्सव प्रारंभ हो गया। नेत्र खुलने के साथ पांच दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव आरम्भ हुआ।
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निचलौल, फरेंदा, नौतनवां व सिसवा में भी इसी समय बप्पा के जयकारे के बीच नेत्र पट खोले गए। सिसवां के संस्कृत पाठशाला, फलमंडी, पोखरा टोला, सब्जी मंडी, नौका टोला, गोपाल नगर, कमानी धर्मशाला रोड, अमर पुरवा, हनुमान मंदिर, बऊरहवा बाबा शिव मंदिर, दक्षिण टोला सहित दर्जनों स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जहां सोमवार देर रात से गणेश उत्सव शुरू हुआ।
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वर्जन
जनपद के कुल 110 स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होने की जानकारी है। संबंधित थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
-सिद्धार्थ, एएसपी, महराजगंज।
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