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Maharajganj News: पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने घोषित किए प्रभारी

Thu, 12 Nov 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:14 AM IST
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List issued following the recommendation of State President Pankaj Chaudhary
महराजगंज। विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति के बाद पार्टी ने जिले की पांचों विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है।
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बुधवार को जारी सूची में फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, महराजगंज सदर और पनियरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी सूची के अनुसार, फरेंदा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी डॉ. आरके सिंह को बनाया गया है। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी जय प्रकाश उपाध्याय को दी गई है। सिसवा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी राधेश्याम पांडेय को नियुक्त किया गया है।
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इसी तरह महराजगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए निरंकार त्रिपाठी को प्रभारी बनाया गया है, जबकि पनियरा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी यश बहादुर सिंह को सौंपी गई है।
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