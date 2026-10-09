Maharajganj News: साइबर सुरक्षा की क्लास, विशेषज्ञ बोले- क्लिक करने से पहले सोचो
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:56 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:56 AM IST
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महराजगंज। जवाहर नवोदय विद्यालय महराजगंज में बृहस्पतिवार को साइबर सुरक्षा पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इसका शुभारंभ प्राचार्य धीरज कुमार ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा के दौर में छात्रों का समय मोबाइल और इंटरनेट पर बीत रहा है, इसलिए साइबर अपराधों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।
कार्यशाला का आयोजन साइबर क्राइम थाना महराजगंज की जागरूकता टीम ने किया। मुख्य अतिथि सीओ यातायात शशिमौलि पाण्डेय ने बताया कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चे भी इनके शिकार बन रहे हैं और जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। जागरूकता टीम का नेतृत्व प्रवीण कुमार कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को अकाउंट टेक ओवर, क्रिप्टो स्कैम, फेक आईडी, फिशिंग लिंक और ओटीपी फ्रॉड जैसे अपराधों के बारे में समझाया। सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।
बचाव के बताए गए उपाय
प्रफुल्ल यादव ने छात्रों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी। उन्होंने पासवर्ड, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करने को कहा। सोशल मीडिया पर मिले संदिग्ध मैसेज से सतर्क रहने का भी सुझाव दिया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि साइबर ठगी होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। जितनी जल्दी शिकायत होगी, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी अधिक होगी।
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कार्यशाला का आयोजन साइबर क्राइम थाना महराजगंज की जागरूकता टीम ने किया। मुख्य अतिथि सीओ यातायात शशिमौलि पाण्डेय ने बताया कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चे भी इनके शिकार बन रहे हैं और जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। जागरूकता टीम का नेतृत्व प्रवीण कुमार कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को अकाउंट टेक ओवर, क्रिप्टो स्कैम, फेक आईडी, फिशिंग लिंक और ओटीपी फ्रॉड जैसे अपराधों के बारे में समझाया। सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।
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बचाव के बताए गए उपाय
प्रफुल्ल यादव ने छात्रों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी। उन्होंने पासवर्ड, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करने को कहा। सोशल मीडिया पर मिले संदिग्ध मैसेज से सतर्क रहने का भी सुझाव दिया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि साइबर ठगी होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। जितनी जल्दी शिकायत होगी, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी अधिक होगी।
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