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Maharajganj News: तेज धूप ने बढ़ाई उमस, एक-एक डिग्री तापमान भी बढ़े

Sun, 13 Sep 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:41 AM IST
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Intense sunlight increased humidity; temperatures also rose by one degree.
महराजगंज। तेज धूप के कारण शनिवार को उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तेज धूप के बीच हवा के शांत रहने व आर्द्रता 77 फीसदी के करीब रहने से उमस अधिक महसूस हुई। लगभग तीन बजे के आसपास बादलों की आवाजाही से लोगों को थोड़ी राहत मिली। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 32 रिकॉर्ड किया गया था।
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पिछले दिनों हुई छिटपुट बारिश के बीच हवा में नमी भरपूर है। ऐसे में सुबह के समय धूप खिली तो दिन चढ़ने के साथ तल्ख होती गई। दोपहर 12 बजे से 2 बजे कि स्थिति ऐसी रही कि बाहर निकलने वालों को धूप चुभने लगी। हालांकि शाम तीन बजे के बाद बादलों की आवाजाही के बीच लगभग 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने सुकून लौटाने का काम किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
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वर्जन
निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तन के चलते अगले दो दिन तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। छिटपुट बारिश हो सकती है।
-अतुल कुमार सिंह, प्रभारी, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र।
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