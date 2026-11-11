Maharajganj News: घर में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला युवक का शव

विज्ञापन

जानकारी के मुताबिकए नौतनवा थाना क्षेत्र के गांव पिपरहवा निवासी अब्दुल्लाह उर्फ सोनू 29 वर्ष का शव मंगलवार को घर के अंदर दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ था। परिजनों ने देखा तो चीखने चिल्लाने लगे। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जुट गए। बताया गया कि परिजन शव को फंदे उतारकर नीचे रखे थे। किसी ने अड्डा बाजार चौकी पुलिस को सूचना दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।अड्डा बाजार चौकी प्रभारी अजय यादव ने बताया कि फंदा क्यों लगाया इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई । मृतक के पिता मोहम्मद अहमद के प्रार्थना पत्र पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।