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घर में दिवाली और छठ की खुशियां थीं। बच्चों को क्या पता था कि जिस पिता के लौटने का इंतजार वे कर रहे हैं, वह अब कभी घर नहीं आएंगे। मां की ममता और पिता का दुलार एक साथ छिन जाएगा। रामआधार अपने पिता के इकलौते बेटे थे। हलवाई का काम करके वह परिवार का भरण-पोषण करते थे। सोमवार रात भी छठ पर्व पर हलवाई का काम करने के बाद वह मंगलवार सुबह घर पहुंचे थे।वह छत पर लगी झालर उतारते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने पहुंची पत्नी पुष्पा और बेटी गोल्डी भी करंट से झुलस गईं। हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि बेटी अस्पताल में भर्ती है। इस हादसे ने परिवार की खुशियों के साथ उसकी आर्थिक रीढ़ भी तोड़ दी। रामअधार के पिता केदार खुद बीमार हैं। बेटे की मौत के बाद उनके सामने अब परिवार के पालन-पोषण और बच्चों के भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है।रुंधे गले से उन्होंने बताया कि रामआधार ही परिवार का खर्च चलाता था। अब बेटे और बहू की मौत हो गई और पोती जिंदगी-मौत से जूझ रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गांव के लोगों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर अंतिम संस्कार की तैयारियों में सहयोग किया।एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने बताया कि हादसा बेहद दुखद है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहयोग दिया गया। राजस्व विभाग से मिलने वाली अहेतुक सहायता के लिए जरूरी कागजात प्राप्त कर लिए गए हैं। जल्द ही नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विद्युत विभाग के अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए नंगे तार बदलने के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। गांव में नंगे तारों से बिजली आपूर्ति क्यों की जा रही थी, इसकी पड़ताल कराई जाएगी। तारों को जल्द बदलने की कार्रवाई होगी।