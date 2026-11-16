Maharajganj News: छठ पर शहर में नो-इंट्री से बढ़ी यात्रियों की दुश्वारी

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छठ के मद्देनजर प्रशासन ने रोडवेज बसों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे लखनऊ-गोरखपुर रूट से आने वाली बसों को शिकारपुर के पास ही रोकना पड़ा। वहीं महराजगंज से बाहर जाने वाले यात्रियों को मुख्यालय से करीब आठ किमी दूर शिकारपुर जाकर बस पकड़नी पड़ी। रविवार को त्योहार के बाद वापसी करने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक थी।दिल्ली और लखनऊ से आए यात्रियों को शिकारपुर में उतार दिया गया। वहां से उन्हें ऑटो या पैदल ही शहर में दाखिल होना पड़ा। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत हुई। कई यात्रियों को सामान के साथ दो से तीन किमी पैदल चलना पड़ा। गोरखपुर जाने वाले यात्रियों ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड से कोई बस नहीं मिल रही है। पता चला कि बसें शिकारपुर से संचालित हो रही हैं।मजबूरी में निजी वाहनों से अधिक किराया देकर जाना पड़ा। वही शहर के अंदर भी बैरिकेडिंग के कारण जाम की स्थिति बनी रही। छठ घाटों की ओर जाने वाली भीड़ के कारण मुख्य सड़कों पर आवागमन प्रभावित रहा। यात्रियों का कहना है कि प्रशासन को त्योहार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। बसों को बाईपास से निकालने या शटल सेवा चलाने से लोगों को राहत मिल सकती थी।लखनऊ से आ रहा हूं। शिकारपुर में बस ने उतार दिया। बताया शहर में नो-इंट्री है। सामान के साथ पैदल चलना पड़ा। प्रशासन को पहले से शटल बस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है।गोरखपुर जाना था। दो घंटे से बस स्टैंड पर रहा लेकिन कोई बस यहां से नहीं जा रही। पता चला सभी बसें शिकारपुर से मिल रही हैं। ऑटो वाले मनमाना किराया मांग रहे हैं। त्योहार पर ऐसी व्यवस्था से परेशानी बढ़ गई है।शहर में छठ पर्व के मद्देनजर भारी वाहनों को नहीं दाखिल होने दिया गया। यह व्यवस्था आज सुबह 10 बजे के बाद समाप्त की जाएगी जिसके बाद रोडवेज बस स्टेशन से ही संचालित होंगी।- संजय प्रेमी, एआरएम