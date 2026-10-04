Maharajganj News: नगर में आज

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- जंगल जोगियाबारी में पूर्व सांसद हर्षवर्धन सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

- जनपद के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।

- ग्राम सोनबरसा में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के पदाधिकारी बैठक करेंगे दोपहर 12 बजे से।