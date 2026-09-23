Maharajganj News: नगर में आज

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- बनवाटारी गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन अपराह्न 1 बजे से।

- नौतनवा कस्बे से बजरंगबली की भव्य झांकी यात्रा अपराह्न 2 बजे से।

- सिसवा बीआरसी में शिक्षक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

- सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा संकल्प अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे से।

- सदर सीएचसी पर आशा कार्यकर्ताओं की बैठक दोपहर 12 बजे से।