Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:40 AM IST
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सदर के गबडुवा में आजाद समाज पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
जनपद के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कलक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी का भूख हड़ताल सुबह 10 बजे से।
निचलौल के ग्राम बढ़या में सपा का पीडीए कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
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जनपद के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कलक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी का भूख हड़ताल सुबह 10 बजे से।
निचलौल के ग्राम बढ़या में सपा का पीडीए कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।