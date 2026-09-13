Maharajganj News: नगर में आज

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जनपद के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।

कलक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी का भूख हड़ताल सुबह 10 बजे से।

निचलौल के ग्राम बढ़या में सपा का पीडीए कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।

सदर के गबडुवा में आजाद समाज पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।