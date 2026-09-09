Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:05 AM IST
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- कलक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी का भूख हड़ताल पूर्वाह्न 11 बजे से।
- कलक्ट्रेट में सिविल इंजीनियर डिप्लोमा संघ के पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन दोपहर 12 बजे से।
- कलक्ट्रेट परिसर में एआईएमआईएम के पदाधिकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।
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- कलक्ट्रेट में सिविल इंजीनियर डिप्लोमा संघ के पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन दोपहर 12 बजे से।
- कलक्ट्रेट परिसर में एआईएमआईएम के पदाधिकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।