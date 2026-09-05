Maharajganj News: नगर में आज

विज्ञापन



- जिला पंचायत सभागार में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।

- जिले के बंद प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सामने सपा का शिक्षक दिवस कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।

- घुघली के टीडी कॉलेज में परिषदीय स्कूल के शिक्षकों की ट्रेनिंग पूर्वाह्न 11 बजे से।

- नौतनवा तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।