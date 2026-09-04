Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
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- फरेंदा के प्रेम पोखरा पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मेले का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
- गांधी नगर स्थित श्याम मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन का आयोजन शाम 7 बजे से।
- ठूठीबारी एसओ के खिलाफ ठूठीबारी कस्बे के दुर्गा मंदिर पर आमरण अनशन सुबह 10 बजे से।
- जिला कारागार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे से।
- जिला स्टेडियम में महिला बैडमिंटन व एथलेटिक का ट्रॉयल सुबह 10 बजे से।
- घुघली के टीडी कॉलेज में शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्वाह्न 11 बजे से।
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- गांधी नगर स्थित श्याम मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन का आयोजन शाम 7 बजे से।
- ठूठीबारी एसओ के खिलाफ ठूठीबारी कस्बे के दुर्गा मंदिर पर आमरण अनशन सुबह 10 बजे से।
- जिला कारागार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे से।
- जिला स्टेडियम में महिला बैडमिंटन व एथलेटिक का ट्रॉयल सुबह 10 बजे से।
- घुघली के टीडी कॉलेज में शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्वाह्न 11 बजे से।