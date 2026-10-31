Maharajganj News: नेपाल में चक्रवाती तूफान का असर, भारी बारिश और हिमपात की चेतावनी

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नेपाल के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, लुम्बिनी, गंडकी, कोशी, मधेश और बागमती प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लुम्बिनी के तराई क्षेत्र में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, गंडकी प्रदेश के पहाड़ी और हिमालयी इलाकों में भारी बारिश के साथ हिमपात की आशंका जताई गई है।मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सोनौली-बेलहिया सीमा से भैरहवा, बुटवल और पोखरा जाने वाले भारतीय पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश से पहाड़ी सड़कों के संवेदनशील हिस्सों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है।पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाहनेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने यात्रियों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा टालने तथा मौसम की ताजा जानकारी लेने के बाद ही सफर करने की अपील की है। ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों की यात्रा फिलहाल टालने और नदी किनारे व बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद पर्यटकों को मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर ठहरने को कहा गया है।नेपाल के मौसम विज्ञानी डेविड ढकाल के अनुसार, भारत से नेपाल पहुंचने तक चक्रवाती तूफान कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके प्रभाव से हो रही बारिश और हिमपात में शनिवार दोपहर बाद से धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है।आपात सहायता के लिए हेल्पलाइन जारीनेपाल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मौसम संबंधी जानकारी के लिए 1155, आपदा सहायता के लिए 1234, नेपाल पुलिस के लिए 100 और पर्यटक पुलिस के लिए 1144 पर संपर्क किया जा सकता है। यात्रियों से आधिकारिक मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की गई है।