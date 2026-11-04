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Maharajganj News: राजाजीपुरम छठ घाट का नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने लिया जायजा

Wed, 04 Nov 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:41 AM IST
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He instructed municipal staff to ensure cleanliness and proper arrangements for the convenience of the devotees.
सिसवा बाजार। पावन पर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने मंगलवार को राजाजीपुरम वार्ड बेलवां चौधरी छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने द्धालुओं की सुविधा के लिए नपाकार्मियों को साफ-सफाई व अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने वार्ड में स्थित छठ घाट पहुंच कर वहां की समस्याओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। छठ पूजा के दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा देने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि छठ पूजा से पहले घाट की साफ-सफाई, आवागमन की सुविधा और सुरक्षा संबंधी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित कर लें।
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उन्होंने कहा कि लोक आस्था, पवित्रता और सामाजिक समरसता का प्रतीक छठ महापर्व पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। साफ-सफाई के साथ प्रकाश व्यवस्था भी पर्याप्त रूप करें। इस आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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