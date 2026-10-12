Maharajganj News: महंगाई पर आस्था भारी, खूब हो रही खरीदारी

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लेहड़ा देवी मंदिर के निकट पूजन सामग्री बिक्री करने वाले लालसा यादव ने बताया कि पिछले वर्ष से इस बार नवरात्र में पूजन सामग्री व माता को चढ़ने वाली सामग्री का दर बढ़ा हैं। कच्चा नारियल 30 से बढ़कर 40 रुपये में बिक रहा। सिंदूर, रोली, धूपबत्ती, कपूर मिलाकर 20 रुपये लिए जा रहे हैं। माता को चढ़ाई जाने वाली चुनरी 50 रुपये की जगह 70 से 80 रुपये में बिक रही है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार की मांग के कारण थोक में दर बढ़ा है। इसलिए फुटकर में दाम बढ़ाना पड़ रहा है।मुख्यालय के कारोबारी धीरेंद्र निगम ने बताया कि व्रत में सबसे ज्यादा खपत फलों की है। इसके बाद ड्राई फ्रूट व सिंघाड़ा आटा की बिक्री है। व्रतधारी तिन्नी चावल (व्रत में खाने वाला) बिक रहा है। सिंघाड़े का आटा 200 से बढ़कर 260 रुपये किलो हो गया है। सब्जी मंडी में भी आलू, टमाटर और लौकी के दाम चढ़े हैं। शास्त्रीनगर में किराना शाॅपिंग माल चलाने वाले अमन अग्रवाल ने बताया कि खुले सिंघाड़ा व कुट्टू आटे की जगह लोग पैकेट वाला उत्पाद अधिक खरीद रहे हैं।