Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
- कलक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे सुबह 10 बजे से।
- गांधी नगर स्थित एक मैरिज लॉन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी बैठक करेंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।
- जनपद के विभिन्न बैंक शाखाओं में यूनाइटेड बैंक फोरम से जुड़े बैंककर्मी गांधीनगर में हड़ताल करेंगे सुबह 10 बजे से।
- निचलौल कस्बे में इंकलाबी नौजवान सभा के पदाधिकारी भगत सिंह की जयंती मनाएंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।
विज्ञापन
- गांधी नगर स्थित एक मैरिज लॉन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी बैठक करेंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।
- जनपद के विभिन्न बैंक शाखाओं में यूनाइटेड बैंक फोरम से जुड़े बैंककर्मी गांधीनगर में हड़ताल करेंगे सुबह 10 बजे से।
- निचलौल कस्बे में इंकलाबी नौजवान सभा के पदाधिकारी भगत सिंह की जयंती मनाएंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।