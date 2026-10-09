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Maharajganj News: दुकानों में घरेलू गैस के इस्तेमाल पर लगेगा ब्रेक

Fri, 09 Oct 2026 02:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:58 AM IST
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For small businessmen, petroleum companies have launched composite cylinders of 5 and 10 kg capacity in the market.
महराजगंज। जिले में चाय-नाश्ते की दुकानों, ठेलों और छोटे होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर अब रोक लगाने की कवायद तेज हो गई है। छोटे कारोबारियों के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने पांच व 10 किलो क्षमता वाले कंपोजिट सिलेंडर बाजार में उतारे हैं।
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इंडेन समेत प्रमुख गैस कंपनियों की एजेंसियों पर इन सिलेंडरों की सुविधा शुरू की गई है। खास बात यह है कि कंपोजिट सिलेंडर की बॉडी अर्धपारदर्शी फाइबर की होती है। इससे सिलेंडर में बची गैस का स्तर बाहर से देखा जा सकता है। ऐसे में अचानक गैस खत्म होने की परेशानी नहीं होगी।
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5 किलो के लिए 2200, 10 किलो का डिपॉजिट 4800 रुपये : पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पांच किलो वाले कंपोजिट सिलिंडर के लिए करीब 2200 रुपये और 10 किलो वाले सिलिंडर के लिए करीब 4800 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। नए कनेक्शन में सिलेंडर, रेगुलेटर व चूल्हे समेत मिलने वाले सेट की कीमत एजेंसी के अनुसार अलग हो सकती है।
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जिला पूर्ति अधिकारी संतोष शाही ने बताया कि बाजार की जरूरत को देखते हुए हल्के सिलेंडर का विकल्प उपलब्ध कराया है।
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