Maharajganj News: रोडवेज बस के टायर में लगी आग, यात्रियों को सुरक्षित उतारा

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जानकारी के अनुसार, बस महाराजगंज से ठूठीबारी जा रही थी। सिंदुरिया चौराहे पर पहुंचते ही बस के बाएं टायर से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में टायर में आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।घटना की जानकारी मिलते ही सदर क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम और थानाध्यक्ष अनूप तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।थानाध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि बस के टायर में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।