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Maharajganj News: छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में युवक पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 29 Aug 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:11 AM IST
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FIR registered against a young man for allegedly molesting and assaulting a female student.
आरोपी ने छात्रा को मारा थप्पड़, सदर कोतवाली में दर्ज हुई प्राथमिकी
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छेड़छाड़ से आजिज छात्रा नहीं जाती है कॉलेज

महराजगंज। कोतवाली क्षेत्र की एक छात्रा ने पड़ोस के युवक पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रा ने वूमेन पावर लाइन (1090) पर भी शिकायत दर्ज कराई थी।
छात्रा (19) ने पुलिस को बताया कि आरोपी भरत वर्मा उसके घर के पास रहता है। आरोप है कि वह काफी समय से उसे परेशान करता आ रहा है। छात्रा के अनुसार, कॉलेज आते-जाते समय आरोपी रास्ता रोककर छेड़छाड़ करता और अश्लील बातें करता था। इससे वह डर के कारण कॉलेज जाना तक बंद कर चुकी है।
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छात्रा ने बताया कि 23 अगस्त की सुबह करीब 9:30 बजे उसकी मां और भाई खेत में काम करने गए थे। उसका भाई खाद लेने के लिए कुछ देर के लिए घर आया था। उस समय वह घर के अंदर कपड़े सिल रही थी। भाई जल्दबाजी में मुख्य दरवाजा खुला छोड़कर खेत चला गया। आरोप है कि इसी दौरान दरवाजा खुला देखकर भरत वर्मा जबरन घर में घुस आया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने अश्लील फब्तियां कसते हुए खुद को फोन करने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे चार थप्पड़ मारे।
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छात्रा ने जब मां और भाई के आने की बात कही और घटना की जानकारी देने की चेतावनी दी तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि उसने धमकी देते हुए कहा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद से वह काफी डरी और सहमी हुई है। उसे आरोपी से अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है।
सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी भरत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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