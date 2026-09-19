Maharajganj News: अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:13 AM IST
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युवक जहर खाने की फोटो भेजकर दे रहा धमकी, युवती तय हो चुकी है शादी
भिटौली। घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। युवक शादी का दबाव बना रहा है और वीडियो वायरल करने व जहर खाने की फोटो भेजकर धमका रहा है जबकि युवती की शादी दूसरी जगह तय हो चुकी है। पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार घुघली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दिनांक 15 सितंबर को दिन में करीब 12 बजे गांव के ही एक युवक ने उनकी पुत्री को फोन कर बुला लिया। आरोप है कि युवक ने उसी समय युवती का अश्लील वीडियो बना लिया और उसी को हथियार बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। युवक मोबाइल से फोन कर कह रहा है कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी कहीं शादी नहीं होने दूंगा।
पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी ने जहर के डिब्बे के साथ अपनी फोटो खींचकर उनकी बेटी के मोबाइल पर भेजी है और आत्महत्या की धमकी देकर दबाव बना रहा है। इससे पूरा परिवार दहशत में है। युवती की शादी पहले से तय है फिर भी आरोपी लगातार परिवार व पुत्री को धमका रहा है। इस बाबत प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में युवती की मां की तहरीर पर आरोपी गुलशन पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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भिटौली। घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। युवक शादी का दबाव बना रहा है और वीडियो वायरल करने व जहर खाने की फोटो भेजकर धमका रहा है जबकि युवती की शादी दूसरी जगह तय हो चुकी है। पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार घुघली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दिनांक 15 सितंबर को दिन में करीब 12 बजे गांव के ही एक युवक ने उनकी पुत्री को फोन कर बुला लिया। आरोप है कि युवक ने उसी समय युवती का अश्लील वीडियो बना लिया और उसी को हथियार बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। युवक मोबाइल से फोन कर कह रहा है कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी कहीं शादी नहीं होने दूंगा।
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पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी ने जहर के डिब्बे के साथ अपनी फोटो खींचकर उनकी बेटी के मोबाइल पर भेजी है और आत्महत्या की धमकी देकर दबाव बना रहा है। इससे पूरा परिवार दहशत में है। युवती की शादी पहले से तय है फिर भी आरोपी लगातार परिवार व पुत्री को धमका रहा है। इस बाबत प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में युवती की मां की तहरीर पर आरोपी गुलशन पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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