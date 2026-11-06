Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   FIR in case of grandmother-grandson's death

Maharajganj News: दादी-पोते की मौत के मामले में प्राथमिकी

Fri, 06 Nov 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
FIR in case of grandmother-grandson's death
मिठौरा। सिंदुरिया-चिउटहा मार्ग पर 22 अक्टूबर को हुए सड़क हादसे में छह वर्षीय मासूम और उसकी दादी की मौत के मामले में बुधवार को सिंदुरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

बता दें कि 22 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे सिंदुरिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार बुजुर्ग में छवर पुलिया और धर्मकांटा के बीच बाइक सवार ने पैदल जा रहे सन्नी (6) और उसकी दादी घूरा देवी को पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से दोनों सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में गिर गए थे। हादसे में सन्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि गंभीर रूप से घायल घूरा देवी को जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर किया गया था। उपचार के दौरान 24 अक्तूबर को उनकी भी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed