इलाज के लिए छुट्टी न मिलने से सिपाही की मौत: हादसे में हो गई थीं घायल, जख्मी होने पर भी ज्वाइन की थी ड्यूटी

बनकटी कस्बे में किराये के मकान में रहते थे सिपाही दंपती

नागेंद्र वर्मा और केसरी बनकटी कस्बे में किराये का मकान लेकर रहते थे। करीब दो वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी। केसरी के मौत की खबर सुनकर पोस्टमार्टम हाउस पर परिजन और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच गए। उधर, पत्नी की मौत से नागेंद्र बदहवास नजर आए और फूट-फूटकर रोते रहे। उन्होंने एसपी कार्यालय के दो कर्मचारियों पर इलाज के लिए छुट्टी न देने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ रुधौली अनिल सिंह ने बताया कि महिला सिपाही की शनिवार तड़के अचानक तबीयत बिगड़ी थी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा।