Maharajganj News: यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच बाहरी रूटों पर रोडवेज का ब्रेक

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बस स्टेशन पर छह-छह घंटे का शिफ्ट हुआ तयमहराजगंज। रक्षाबंधन पर रोडवेज की निशुल्क यात्रा के चलते उमड़ी यात्रियों की भीड़ से डिपो को बाहरी रूटों के संचालन पर ब्रेक लगाना पड़ा है। महराजगंज डिपो ने सभी 76 बसों को लोकल रूट पर शुक्रवार से मुस्तैद किया। इसके अलावा यात्रियों की भीड़ संभालने व पूछताछ काउंटर पर आठ घंटे की जगह 6-6 घंटों के शिफ्ट में 12-12 कर्मियों को तैनात किया गया।महराजगंज डिपो में कुल 76 बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 15 रोडवेज बसें लखनऊ-कानपुर रूट तो पांच रोडवेज बसें काशी रूट पर बृहस्पतिवार तक संचालित थीं। रक्षाबंधन पर निशुल्क यात्रा की सुविधा के तहत बृहस्पतिवार को उमड़ी यात्रियों की भीड़ को संभालने में डिपो को पसीने छूट गए। आखिरकार बृहस्पतिवार देर शाम से बाहरी रूट की सभी बसों को निरस्त करते हुए शुक्रवार सभी 76 बसों को लोकल रूट पर उतार दिया।हालांकि सभी बसों को लोकल मार्ग पर संचालित किए जाने के बाद भी भीड़ की अधिकता दोपहर दो बजे तक बनी रही। इसके बाद यात्रियों की भीड़ घटी। बृहस्पतिवार की तरह सर्वाधिक रोडवेज बस गोरखपुर निचलौल के लिए संचालित रखी गई। फरेंदा, नौतनवां, सोनौली, परतावल, पनियरा, धानी व बृजमनगंज के लिए बाहरी रूटों से आने वाली बसों को लगाया। साथ ही पूछताछ केंद्र व भीड़ को नियंत्रित करने वाले परिवहन कर्मियों का शिफ्ट आठ की जगह छह घंटे का किया गया जिससे बृहस्पतिवार के मुकाबले तैनात कर्मियों की संख्या 5-5 बढ़ी।एआरएम सर्वजीत वर्मा ने बताया कि डिपो की सभी 76 बसें लोकल रूट पर आज भी मुस्तैद रहेंगी। शनिवार रात्रि 12 बजे तक निशुल्क सेवा का लाभ दिया जाएगा।