Maharajganj News: बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं को साइबर अपराध से बचाव के बताए तरीके

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सम्मेलन में रंजू मौर्या ने महिलाओं और बालिकाओं को 1098, 1090, 112, 102, 108 और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 के उपयोग के बारे में बताया। साथ ही गुड टच और बैड टच की जानकारी देते हुए किसी भी तरह की परेशानी होने पर बिना डर के शिकायत करने की अपील की गई।इस दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्वयं सहायता समूह और महिला समृद्धि योजना सहित महिलाओं के हित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। टीम ने महिलाओं को योजनाओं का लाभ उठाने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया।इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिंका भारती, आशा सबिता पाल, समूह अध्यक्ष रीमा, समूह सखी सिंगारी देवी, अध्यक्ष मीना देवी, स्वास्थ्य सखी बबली, समूह सखी सरिता, पुनीता, सुनीता और प्रमिला देवी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।