Maharajganj News: सोनौली बॉर्डर पर तीन किमी रह गई कतार

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नेपाल में सड़क मार्ग बाधित होने और भंसार यार्ड में वाहनों की अधिकता के कारण कई दिनों से सोनौली सीमा पर मालवाहकों की लंबी कतार लगी थी।

इस संबंध में कोतवाल विशाल शुक्ला ने बताया कि अन्य सहयोगी एजेंसियों की मदद और लगातार निगरानी के कारण जाम की समस्या कम हुई है। भारतीय सीमा में अब तीन किमी में ट्रकों की लाइन है।

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सोनौली। भारत-नेपाल के सोनौली-बेलहिया सीमा पर कई दिनों से मालवाहकों के जाम से जूझ रहे चालकों और व्यापारियों को राहत मिलने लगी है। शुक्रवार रात एक बजे तक करीब 650 मालवाहक वाहनों को नेपाल भेजे जाने के बाद भारतीय सीमा में ट्रकों की कतार सिमटकर करीब तीन किलोमीटर रह गई है।