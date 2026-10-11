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Maharajganj News: सोनौली बॉर्डर पर तीन किमी रह गई कतार

Sun, 11 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:45 AM IST
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Due to road blockage in Nepal and excess of vehicles in the customs yard, there was a long queue of cargo carriers at the Sonauli border for several days.
सोनौली। भारत-नेपाल के सोनौली-बेलहिया सीमा पर कई दिनों से मालवाहकों के जाम से जूझ रहे चालकों और व्यापारियों को राहत मिलने लगी है। शुक्रवार रात एक बजे तक करीब 650 मालवाहक वाहनों को नेपाल भेजे जाने के बाद भारतीय सीमा में ट्रकों की कतार सिमटकर करीब तीन किलोमीटर रह गई है।
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नेपाल में सड़क मार्ग बाधित होने और भंसार यार्ड में वाहनों की अधिकता के कारण कई दिनों से सोनौली सीमा पर मालवाहकों की लंबी कतार लगी थी।
इस संबंध में कोतवाल विशाल शुक्ला ने बताया कि अन्य सहयोगी एजेंसियों की मदद और लगातार निगरानी के कारण जाम की समस्या कम हुई है। भारतीय सीमा में अब तीन किमी में ट्रकों की लाइन है।
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