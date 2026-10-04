फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Driver injured in auto-rickshaw overturn dies during treatment.

Maharajganj News: ऑटो पलटने से घायल चालक की इलाज के दौरान मौत

Sun, 04 Oct 2026 02:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Driver injured in auto-rickshaw overturn dies during treatment.
अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने में हुआ हादसा
विज्ञापन

कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात में एक टेंपो पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, अजय अग्रहरी (35) निवासी फरेंदा बुजुर्ग टोला हरदत्तपुर शुक्रवार देर रात ऑटो लेकर अपने घर वापस जा रहा था। जैसे ही वह कोल्हुई थाना क्षेत्र के पिपरा के पास पहुंचा, अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने के चक्कर में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने घायल चालक को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन

शनिवार सुबह सूचना पर पहुंची कोल्हुई पुलिस ने शव को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष कोल्हुई आलोक कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed