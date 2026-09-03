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Maharajganj News: शिक्षक राज्य पुरस्कार में चुने गए राजेश को डीएम ने किया सम्मानित

Thu, 03 Sep 2026 02:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:23 AM IST
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DM honors Rajesh, who was selected for the State Teacher Award.
महराजगंज। राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुने गए पूमावि के राजेश कुमार उपाध्याय को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कलक्ट्रेट में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राजेश ने जनपद का मान बढ़ाया है।
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जिलाधिकारी ने आगे कहा कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय बारीगांव, घुघुली के सहायक अध्यापक राजेश कुमार उपाध्याय का चयन राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु हुआ है। यह सम्मान आपके नवोन्मेषी प्रयासों, अथक परिश्रम और नौनिहालों के भविष्य के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है।
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सम्मान कार्यक्रम में बीएसए सुरजीत कुमार सिंह बताया कि राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि नियुक्ति वर्ष 1992 में प्राथमिक विद्यालय बड़हरा, घुघली में हुई। वहीं से उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन एवं समानता को अपनी प्राथमिकता बनाया। वर्ष 1993 में अभिभावकों से संपर्क एवं समाज के सहयोग से विद्यालय में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए गणवेश की व्यवस्था सुनिश्चित की।
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वर्ष 2003 में पदोन्नति के बाद उन्होंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौमुखा में कार्य किया तथा वर्ष 2004 से 2010 तक संकुल प्रभारी का दायित्व निभाया। 2011 से वह बारीगांव पूमावि में कार्यरत हैं।
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