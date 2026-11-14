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Maharajganj News: इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाएं

Sat, 14 Nov 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:09 AM IST
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DIG issued instructions at the monthly crime review meeting
महराजगंज। वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाएं। लंबित विवेचनाओं और मुकदमों का निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। पुलिसकर्मियों के अनुशासन, वर्दी और आचरण में लापरवाही मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी की भी जवाबदेही तय की जाएगी।
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यह निर्देश शुक्रवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र एस. चन्नप्पा ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में दिए। गोष्ठी में डीआईजी ने महिला एवं बाल अपराध, साइबर अपराध, वाहन चोरी, लूट, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, गोकशी, अवैध खनन और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की।
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उन्होंने सभी विवेचनाओं को निष्पक्षता और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही हिस्ट्रीशीटरों का नियमित सत्यापन कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए।
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