Maharajganj News: इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाएं

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यह निर्देश शुक्रवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र एस. चन्नप्पा ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में दिए। गोष्ठी में डीआईजी ने महिला एवं बाल अपराध, साइबर अपराध, वाहन चोरी, लूट, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, गोकशी, अवैध खनन और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की।उन्होंने सभी विवेचनाओं को निष्पक्षता और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही हिस्ट्रीशीटरों का नियमित सत्यापन कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए।