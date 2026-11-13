Maharajganj News: धधकती पराली से झुलस रहा पर्यावरण, किसानों पर सख्ती की तैयारी

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कृषि विभाग के अनुसार जिले में इस बार बेमौसम बारिश के चलते धान की कटाई पिछड़ गई थी। दिवाली के बाद कटाई ने रफ्तार पकड़ी और अब किसान जल्द से जल्द खेत खाली कर गेहूं की बोआई करना चाहते हैं। इसी जल्दबाजी में किसान पराली में आग लगा रहे हैं, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होने के साथ-साथ जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी लगातार खराब हो रहा है। धुएं के कारण सांस और अस्थमा के मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या में 15 प्रतिशत तक इजाफा देखा जा रहा है।पिछले वर्ष महराजगंज पराली जलाने के मामलों में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर था। इस बार भी स्थिति लगभग उसी तरफ अग्रसर हो रही है। उप कृषि निदेशक संजीव कुमार पटेल ने बताया कि अहिरौली और नगर पंचायत चौक में बुधवार देर शाम 12 किसानों को चिह्नित किया गया है। लखिमा थरुआ और रामपुर के 10 किसानों समेत अब कुल 22 किसान हैं। सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है, साथ ही जिलाधिकारी से इन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई है।धान की कटाई के बाद खेत से पराली साफ करने के लिए कई किसान उसमें आग लगा देते हैं। इससे खेत जल्दी साफ हो जाता है, लेकिन मिट्टी की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। पराली जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीवों के साथ जैविक कार्बन और पोषक तत्व भी प्रभावित होते हैं। लगातार ऐसा करने से खेत की प्राकृतिक उर्वरता कमजोर होती है।- डॉ. रामगोपाल यादव, कृषि विज्ञान केंद्र, बंसुली