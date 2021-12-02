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Maharajganj News: बस स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, धरी रह गईं डिपो की तैयारियां

Fri, 28 Aug 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:55 AM IST
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Crowds of passengers swarmed the bus station; the depot's preparations proved futile.
बस सीट पाने के लिए बच्चों को खिड़की से घुसाते दिखे लोग
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लोकल रूट पर डिपो से संचालित हो रही हैं 76 बसें
महराजगंज। शासन व प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद रक्षाबंधन पर महराजगंज डिपो की सभी तैयारियां यात्रियों की भीड़ के आगे धराशायी हो गईं। स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम इस कदर उमड़ा कि बसों में घुसने के लिए उन्हें धक्का-मुक्की करनी पड़ी। इसके बावजूद सीट नहीं मिली और अधिकतर को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी। बस में सीट के लिए लोग अपने बच्चों को खिड़की से घुसाते देखे गए।
जानकारी के अनुसार, परिवहन निगम की तरफ से रक्षाबंधन पर लगातार तीन दिन तक निशुल्क यात्रा के सुविधा की घोषणा की गई है। बृहस्पतिवार से शुरू हुई यह सेवा शनिवार मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। पहले ही दिन महराजगंज डिपो पर सुबह-सुबह यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। बस में सीट पाने के लिए लोग पूछताछ केंद्रों से लेकर बैठने के लिए सीट की जद्दोजहद करते देखे गए।
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महराजगंज डिपो ने पहले से ही अपने चालक और परिचालकों की छुट्टियां रद्द करके बुधवार देर रात से ही बसों को खड़ा करा दिया था। बृहस्पतिवार सुबह एआरएम कार्यालय के बगल में ही हेल्प काउंटर भी यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिए गए हैं। यहां से बसों के रूट और समय के बारे में जानकारी दी जा रही है। हालांकि यात्रियों की भीड़ इतनी अधिक रही कि लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बस में दाखिल होने वाले गेट पर धक्का-मुक्की के हालात थे। हालत यह थी कि सीट पाने के लिए लोग बस की खिड़कियों से अपने बच्चों को अंदर घुसा रहे थे।
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गोरखपुर-सोनौली रूट पर 13 और निचलौल रूट पर 12 बसें हो रहीं संचालित
डिपो से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक 13 बसें गोरखपुर व सोनौली रुट पर तो 12 बस निचलौल रूट के लिए भेजी गई। सोनौली रूट पर भेजी गई 13 बस में से आठ रोडवेज फरेंदा तक और पांच बसें फरेंदा-नौतनवा होकर सोनौली तक भेजी गई। परतावल होकर पनियरा रूट पर चार रोडवेज बस तो फरेंदा होकर धानी और बृजमनगंज रूट पर दो-दो बस भेजी गईं। लोकल रूट के अतिरिक्त छह रोडवेज बसे लखनऊ-कानपुर रूट और चार काशी रूट पर संचालित हो रही हैं। डिपो के मुताबिक प्रत्येक लोकल रूट की बसों के तीन-तीन फेरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्जन
लोकल रूट के अलावा बाहरी रूट पर बसों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। रक्षाबंधन पर शासन के निर्देश पर तीन दिन तक निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। भीड़ नियंत्रित रहे इसके लिए बस स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मी लगाए गए हैं।
-सर्वजीत वर्मा, एआरएम, महराजगंज।
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