फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Crores spent on development in Belbhariya, yet waterlogging on the road

Maharajganj News: करोड़ों खर्च के बाद भी सड़क पर जलभराव, पानी के बीच से गुजर रहे ग्रामीण

Sun, 01 Nov 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Crores spent on development in Belbhariya, yet waterlogging on the road
चिउटहां। विकासखंड सिसवा के ग्राम सभा बेलभरिया में विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जलनिकासी की समस्या बनी हुई है। गांव में सड़क पर पानी जमा होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है।
विज्ञापन

पुरुषोत्तम पांडेय, सागर दुबे ने कहा कि कैलाश यादव के घर से बेलास यादव के घर तक सड़क पर पानी जमा है। सड़क के बीचों-बीच हॉर्स पाइप डालकर ऊपर से भट्ठे की रबिश गिरा दी गई है। इससे पानी की निकासी बंद हो गई है और सड़क पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं गांव के पदुम दुबे, राजन बाबा, कैलाश यादव और बेलास यादव के घर आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।
विज्ञापन

ग्रामीणों को मजबूरी में जमा पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसके बावजूद जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने और जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर जलभराव से निजात दिलाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में सिसवा के खंड विकास अधिकारी अर्जुन चौधरी ने बताया कि उन्हें समस्या की जानकारी नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो जल्द-से-जल्द जलनिकासी की समस्या दूर कर सड़क पर जमा पानी हटवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed