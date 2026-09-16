Maharajganj News: दंपती को जेठ के घरवालों ने पीटा, तीन पर प्राथमिकी

महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत डींगुरी सैंथवारी टोला निवासिनी सजरतुन निशा ने अपने जेठ व उसके बेटे-बेटी पर घरेलू मामले में उसे और उसके पति को मारने-पीटने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मंगलवार को आरोपी जेठ करमुल्लाह, पुत्र इरफाज व पुत्री साजमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।महिला ने तहरीर में कहा है कि शनिवार को अपराह्न करीब दो बजे घरेलू विवाद में जेठ, उसका बेटा व बेटा साजमा गालियां देते हुए मारने-पीटने लगे। बीच-बचाव करने आए पति समीउल्लाह को भी मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध एसओ कुअंर गौरव सिंह ने बताया कि मामले में तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।