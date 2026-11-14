Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Conclusion of the Gorakhpur Zone Police Inter-district Cricket Tournament

Maharajganj News: गोरखपुर को 110 रन से हराकर गोंडा बना चैंपियन

Sat, 14 Nov 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Conclusion of the Gorakhpur Zone Police Inter-district Cricket Tournament
महराजगंज। धनेवा-धनेई स्टेडियम में आयोजित गोरखपुर जोन पुलिस की वार्षिक अंतरजनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता-2026 का शुक्रवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में गोंडा की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर को 110 रन से करारी शिकस्त दी और चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
विज्ञापन

फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गोंडा की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 183 रन बनाए। इसमें अमित ने 54 रन, रिषेंद्र ने 48 व अरविंद राय ने 21 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में गोरखपुर के रवि चौधरी, विनोद व दीपक ने दो-दो विकेट एवं रामनिवास और हरिनयन ने एक-एक विकेट लिया। 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोरखपुर की टीम 13 ओवर में 74 रन ही बना सकी। गोरखपुर के धीरज ने 23, दीपक ने 10 रन बनाए। अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। गोंडा की तरफ से गेंदबाजी करते हुए रिषेंद्र ने चार, अनिलेश ने तीन, अमित ने दो व अरविंद राय ने एक विकेट लिया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कारों से भी नवाजा गया। गोंडा के रिषेन्द्र (सूरज) को फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 48 रन बनाने के साथ चार विकेट भी हासिल किए। वहीं, गोंडा के अरविंद राय को प्लेयर ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 69 रन बनाने के साथ 12 विकेट चटकाए। गोंडा के ही अमित गोंड को 108 रन बनाने पर बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

समापन समारोह में डीआईजी एस चन्नप्पा और एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल प्रतियोगिताएं पुलिसकर्मियों में टीम भावना, अनुशासन और आपसी समन्वय को मजबूत करती हैं। उन्होंने सभी टीमों के प्रदर्शन की सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed