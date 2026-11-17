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सरोवर के चारों ओर पक्का घाट, रंगीन पिलर और रेलिंग बनाई गई है। बीच में बने आकर्षक प्लेटफार्म पर छठ माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। शाम होते ही रंगीन लाइटों से पूरा परिसर जगमगा उठा। पानी में रोशनी की परछाईं ने नजारे को और खूबसूरत बना दिया। आसपास के गांवों से भी लोग सरोवर की सुंदरता देखने पहुंचे। लोगों ने यहां तस्वीरें भी खींचीं।ग्राम प्रशासक सचिन सिंह ने बताया कि अमृत सरोवर को गांव की सुंदरता बढ़ाने और ग्रामीणों को बेहतर सार्वजनिक स्थल देने के उद्देश्य से विकसित कराया गया है। भविष्य में भी इसकी साफ-सफाई और सुंदरता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।