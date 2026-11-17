Maharajganj News: आकर्षण का केंद्र बना सेमरा चंद्रौली का अमृत सरोवर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:05 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:05 AM IST
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परतावल। ब्लॉक के ग्राम सभा सेमरा चंद्रौली में बना अमृत सरोवर छठ पर्व पर आकर्षण का केंद्र रहा। रंग-बिरंगी झालरों और आकर्षक रोशनी से सजे सरोवर की खूबसूरती देखते ही बनी। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
सरोवर के चारों ओर पक्का घाट, रंगीन पिलर और रेलिंग बनाई गई है। बीच में बने आकर्षक प्लेटफार्म पर छठ माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। शाम होते ही रंगीन लाइटों से पूरा परिसर जगमगा उठा। पानी में रोशनी की परछाईं ने नजारे को और खूबसूरत बना दिया। आसपास के गांवों से भी लोग सरोवर की सुंदरता देखने पहुंचे। लोगों ने यहां तस्वीरें भी खींचीं।
ग्राम प्रशासक सचिन सिंह ने बताया कि अमृत सरोवर को गांव की सुंदरता बढ़ाने और ग्रामीणों को बेहतर सार्वजनिक स्थल देने के उद्देश्य से विकसित कराया गया है। भविष्य में भी इसकी साफ-सफाई और सुंदरता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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सरोवर के चारों ओर पक्का घाट, रंगीन पिलर और रेलिंग बनाई गई है। बीच में बने आकर्षक प्लेटफार्म पर छठ माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। शाम होते ही रंगीन लाइटों से पूरा परिसर जगमगा उठा। पानी में रोशनी की परछाईं ने नजारे को और खूबसूरत बना दिया। आसपास के गांवों से भी लोग सरोवर की सुंदरता देखने पहुंचे। लोगों ने यहां तस्वीरें भी खींचीं।
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ग्राम प्रशासक सचिन सिंह ने बताया कि अमृत सरोवर को गांव की सुंदरता बढ़ाने और ग्रामीणों को बेहतर सार्वजनिक स्थल देने के उद्देश्य से विकसित कराया गया है। भविष्य में भी इसकी साफ-सफाई और सुंदरता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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