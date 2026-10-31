Maharajganj News: एसएसबी इंस्पेक्टर से जान का खतरा बताकर डीआईजी से की शिकायत

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शिकायती पत्र में सुभाष जायसवाल ने बताया कि करीब दो माह पहले उन्होंने भारत-नेपाल सीमा के मुख्य गेट के पूर्वी हिस्से से रात के समय नेपाल से भारत होने वाली तस्करी के संबंध में एसएसबी के उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायत दी थी। आरोप है कि इसके बाद से संबंधित इंस्पेक्टर उनसे रंजिश रखने लगे हैं।उन्होंने आशंका जताई है कि उन्हें किसी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है और उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने डीआईजी से शिकायत का संज्ञान लेकर मामले की जांच कराने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पत्र में कहा है कि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसएसबी कर्मी की होगी।