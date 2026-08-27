Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:19 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक शाम 4 बजे से।
चौपरिया स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बैठक का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
कलक्ट्रेट परिसर में इंकलाबी नौजवान सभा के पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे अपराह्न 11 बजे से।
विज्ञापन
चौपरिया स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बैठक का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
कलक्ट्रेट परिसर में इंकलाबी नौजवान सभा के पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे अपराह्न 11 बजे से।