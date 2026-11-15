Maharajganj News: गोवंश को बांधकर रखने के मामले में दो सगे भाइयों पर प्राथमिकी

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जानकारी के अनुसार, हरपुर तिवारी निवासी ऐनुल्लाह के बेटे असहाब और अख्तर चौराहे पर मुर्गे और बकरे के मीट की दुकान चलाते हैं। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे दुकान के पीछे स्थित चहारदीवारी के अंदर एक गोवंश बंधा दिखाई दिया। इसके बाद देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने गोवंश को इस तरह बांधकर रखने पर नाराजगी जताई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराया और गोवंश को मुक्त कराया।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि लक्ष्मीपुर जरलहिया के ग्राम चौकीदार सुबाष की तहरीर पर असहाब और अख्तर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।