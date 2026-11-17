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नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार स्वामी विवेकानंद नगर में कान्हा गौशाला का निर्माण कराया गया है। इसके बावजूद कस्बे में जगह-जगह बेसहारा पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं। ये पशु खेतों में पहुंचकर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं, सड़कों और मुख्य मार्गों पर बैठने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। पशुओं के अचानक हमलावर होने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। शासन की ओर से गौशालाओं के निर्माण और संचालन पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।इस संबंध में अधिशासी अधिकारी सुरभि मिश्रा ने बताया कि गौशाला का संचालन शुरू है। उनकी देखरेख के लिए पांच कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जल्द ही खुले में घूम रहे पशुओं को पकड़वाकर गौशाला पहुंचाया जाएगा।