फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Case of Sinduria police station area, FIR of kidnapping

Maharajganj News: एक ही घर की दो किशोरियां लापता, अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Case of Sinduria police station area, FIR of kidnapping
सिंदुरिया। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में एक ही परिवार की 16 और 15 वर्षीय दो किशोरियों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। काफी खोजबीन के बाद भी दोनों का सुराग नहीं मिलने पर उनकी मां ने पुलिस को तहरीर देकर अपहरण की आशंका जताई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

पीड़ित मां के अनुसार, उनकी दोनों बेटियां प्रतिदिन किसी अज्ञात युवक से मोबाइल फोन पर बातचीत करती थीं। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने दोनों को डांट-फटकार लगाई थी। आरोप है कि इससे नाराज होकर दोनों किशोरियों ने अपने-अपने बैग तैयार किए और मौका मिलते ही घर से चली गईं। इसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका।
विज्ञापन

सिंदुरिया थानाध्यक्ष अनुज तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई है।ऋ पुलिस दोनों किशोरियों का पता लगाने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed