Maharajganj News: एक ही घर की दो किशोरियां लापता, अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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पीड़ित मां के अनुसार, उनकी दोनों बेटियां प्रतिदिन किसी अज्ञात युवक से मोबाइल फोन पर बातचीत करती थीं। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने दोनों को डांट-फटकार लगाई थी। आरोप है कि इससे नाराज होकर दोनों किशोरियों ने अपने-अपने बैग तैयार किए और मौका मिलते ही घर से चली गईं। इसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका। विज्ञापन

सिंदुरिया थानाध्यक्ष अनुज तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई है।ऋ पुलिस दोनों किशोरियों का पता लगाने में जुटी है। पीड़ित मां के अनुसार, उनकी दोनों बेटियां प्रतिदिन किसी अज्ञात युवक से मोबाइल फोन पर बातचीत करती थीं। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने दोनों को डांट-फटकार लगाई थी। आरोप है कि इससे नाराज होकर दोनों किशोरियों ने अपने-अपने बैग तैयार किए और मौका मिलते ही घर से चली गईं। इसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका।सिंदुरिया थानाध्यक्ष अनुज तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई है।ऋ पुलिस दोनों किशोरियों का पता लगाने में जुटी है।

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सिंदुरिया। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में एक ही परिवार की 16 और 15 वर्षीय दो किशोरियों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। काफी खोजबीन के बाद भी दोनों का सुराग नहीं मिलने पर उनकी मां ने पुलिस को तहरीर देकर अपहरण की आशंका जताई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।