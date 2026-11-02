फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Case from Mednipur in the Ghughli area; allegations of harassment over dowry also included.

Maharajganj News: पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने का आरोप

Mon, 02 Nov 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Case from Mednipur in the Ghughli area; allegations of harassment over dowry also included.
महराजगंज। घुघली थाना क्षेत्र के मेदनीपुर निवासी महिला ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि पहली पत्नी के रहते पति ने दूसरी शादी कर ली है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के मुजडीहा बाजार निवासी अनीता देवी के अनुसार, उनकी भतीजी रीना कुमारी की शादी 2013 में मेदनीपुर निवासी सुग्रीव प्रसाद से हुई थी। शादी में नकदी, बाइक, आभूषण और घरेलू सामान दिए गए थे। आरोप है कि बेटी के जन्म के कुछ साल बाद पति और ससुराल के लोग चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर रीना के साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाने लगी।
विज्ञापन

आरोप है कि सुग्रीव ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। बाद में ससुराल में फिर मारपीट की गई, जिससे रीना का बायां कान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद उसे घायल अवस्था में मायके पहुंचा दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला थानाध्यक्ष सरोजनी वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति सुग्रीव प्रसाद, सास कोईली देवी, ससुर सुदामा प्रसाद, देवर अर्जुन व संजय और कुसमावती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed