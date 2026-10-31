Maharajganj News: सर्विस रोड पर बिल्डिंग मटीरियल विक्रेताओं का कब्जा, रोजाना लग रहा लंबा जाम

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शहर में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से ऑफीसर कॉलोनी तक करीब 500 मीटर के दायरे में सर्विस रोड की स्थिति खराब है। यहां आधा दर्जन से अधिक बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानें हैं। दुकानदारों ने सड़क को ही गोदाम बना लिया है। बालू और गिट्टी सड़क पर डंप की जाती है, जबकि सरिया और सीमेंट के बंडल भी वहीं रखे जाते हैं। माल उतारने के लिए बड़े वाहन सड़क पर खड़े कर दिए जाते हैं। इससे पैदल यात्रियों को हाईवे पर उतरकर चलना पड़ता है।स्थानीय लोगों के अनुसार, शाम को कार्यालयों की छुट्टी के समय स्टेट बैंक तिराहे से ऑफिसर कॉलोनी तक जाम लग जाता है। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कई बार एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती है।राहगीर नरेंद्र ने बताया कि सर्विस रोड पर चलना जोखिम भरा हो गया है। दुकानदारों के ट्रैक्टर पूरी सड़क घेर लेते हैं। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। वहीं, ऑफिसर कॉलोनी निवासी राधेश्याम का कहना है कि सर्विस रोड पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है, लेकिन दुकानदार इसका इस्तेमाल निजी कारोबार के लिए कर रहे हैं।