ब्रिक्स सम्मेलन: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ी, सोनौली बॉर्डर पर हाई अलर्ट, संघन जांच अभियान शुरू
अमर उजाला नेटवर्क, महराजगंज Published by: Akash Dubey Updated Fri, 11 Sep 2026 04:32 PM IST
सार
दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी सघन जांच व डॉग स्क्वायड, सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं।
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विस्तार
दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनौली बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी ने सघन जांच अभियान शुरू किया है।
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नेपाल से भारत आने वाले लोगों और उनके सामान की गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। डॉग स्क्वायड और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। खुली सीमा को देखते हुए मुख्य सीमा के साथ पगडंडियों और संवेदनशील स्थानों पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। सीओ नौतनवा बसंत कुमार सिंह ने बताया कि एसएसबी के साथ संयुक्त निगरानी और जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।
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