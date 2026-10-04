Maharajganj News: बरातगाढ़ा में थ्रेसर की चपेट में आने से बालक की मौत

फरेंदा। क्षेत्र के बरातगाढ़ा में शुक्रवार की रात में थ्रेसर की चपेट में आए ननिहाल आए मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजन को हुई तो घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।कोल्हुई थाना क्षेत्र के जंगल गुलरहिया निवासी उमेश मौर्या का तीन वर्षीय पुत्र आर्यन मौर्या अपने नाना के घर के घर बरातगाढ़ा टोला लोहरपुरवा निवासी सुखराज के घर आया था। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे सुखराज के घर के सामने थ्रेसर से धान की दौनी हो रही थी। उसी दौरान आर्यन खेलते हुए थ्रेसर के पास पहुंच गया और उसकी चपेट में आकर घायल हो गया। परिजन आनन-फानन में घायल बालक को इलाज के लिए केएमसी हॉस्पिटल महराजगंज ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दिया। पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।