Maharajganj News: दिल्ली से बरामद हुईं दोनों किशोरियां, दो आरोपी हिरासत में

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श्यामदेउरवा क्षेत्र के कतरारी रहने वाले हैं आरोपीगुलरिहा। थाना क्षेत्र के एक गांव से नौ सितंबर को लापता हुईं 14 वर्षीय दो किशोरियों को गुलरिहा पुलिस ने शनिवार को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया। दोनों को साथ ले जाने के आरोप में पुलिस ने महराजगंज के श्यामदेउरवा क्षेत्र के कतरारी निवासी अमित यादव और विद्याधर यादव को हिरासत में लिया है।एक किशोरी की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी नौ सितंबर की सुबह करीब साढ़े चार बजे घर से गायब हो गई। सुबह साढ़े पांच बजे परिजन जागे तो वह कमरे में नहीं थी। तलाश के दौरान पता चला कि कतरारी निवासी अमित यादव उसे अपने साथ ले गया है। वहीं, गांव की दूसरी महिला ने भी अपनी 14 वर्षीय बहन के लापता होने की सूचना दी। आरोप है कि कतरारी निवासी विद्याधर यादव उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस किशोरियों की तलाश कर रही थी।सर्विलांस की मदद से दोनों आरोपियों की लोकेशन दिल्ली में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर दोनों किशोरियों को बरामद कर लिया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि किशोरियों के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।