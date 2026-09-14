Maharajganj News: नदी में उतराया मिला सिद्धार्थनगर के युवक का शव, चार दिन से था लापता
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:03 AM IST
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धानी बाजार। बृजमनगंज थाना क्षेत्र के बेलसर गांव के पास रविवार को राप्ती नदी में एक युवक का शव उतराया मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नदी में शव दिखाई देने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया।
जानकारी के अनुसार, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया तो उसकी पहचान जनपद सिद्धार्थनगर के उसका बाजार थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर निवासी दुर्विजय सहानी (30) पुत्र सुखराज सहानी के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजन को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में परिजन मौके पर पहुंच गए और शव की पहचान की।
परिजन के अनुसार दुर्विजय सहानी चार दिन पहले घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजन ने उसकी काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका था। रविवार को राप्ती नदी में शव मिलने की सूचना के बाद पहुंचे दुर्विजय के परिजन ने शव के पहचान की पुष्टि की। युवक का शव नदी में किन परिस्थितियों में पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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बृजमनगंज थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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जानकारी के अनुसार, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया तो उसकी पहचान जनपद सिद्धार्थनगर के उसका बाजार थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर निवासी दुर्विजय सहानी (30) पुत्र सुखराज सहानी के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजन को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में परिजन मौके पर पहुंच गए और शव की पहचान की।
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परिजन के अनुसार दुर्विजय सहानी चार दिन पहले घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजन ने उसकी काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका था। रविवार को राप्ती नदी में शव मिलने की सूचना के बाद पहुंचे दुर्विजय के परिजन ने शव के पहचान की पुष्टि की। युवक का शव नदी में किन परिस्थितियों में पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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बृजमनगंज थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।