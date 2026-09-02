Maharajganj News: पुलिया के नीचे पानी में उतराया मिला युवक का शव

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श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के बड़हरा-बरईपार मार्ग किनारे मिला शवपरतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के बड़हरा-बरईपार मार्ग पर मंगलवार दोपहर पुलिया के नीचे भरे पानी में एक युवक का शव उतराया मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया और सीएचसी परतावल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।जानकारी के अनुसार, महम्मदा गांव निवासी साहब (32) मंगलवार सुबह घर से निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह शराब के नशे में बड़हरा-बरईपार मार्ग पर हंगामा कर रहा था। इस दौरान वह राहगीरों और वाहन चालकों को अपशब्द भी बोल रहा था। काफी देर तक शोर-शराबा करने के बाद वह सड़क किनारे बनी पुलिया पर जाकर बैठ गया। आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान असंतुलित होकर वह पुलिया से नीचे पानी में गिर गया और डूब गया।करीब एक घंटे बाद उसका शव पानी में उतराया दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही कुछ ही घटनास्थल पर देर में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी चंदा का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक साहब की तीन बेटियां हैं। तीनों बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। इस बाबत एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।